Oğlunun ölüm yıl dönümünde Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım

Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 16.04.2024 - 18:02

Ebru Şallı, 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan'ın, 2 yıl süren lenfoma mücadelesini kaybederek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmesinin ardından derin bir acıyla yüzleşti. Oğlunun ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlar yaparak onu andı.

Sosyal medya hesabından Pars ile birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan Ebru Şallı, "Ömürlük sarılma ... Ben hep seninleyim hep" diyerek duygularını dile getirdi. Bir başka fotoğrafına ise "Sensiz geçen bir yıl daha …. Melek ponçiğim. Ben hep ama hep seninleyim" notunu düştü.

Pars'ın ardından yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade eden Şallı, "Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe" şeklinde duygularını dile getirdi.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile olan evliliğinden 2004 yılında dünyaya gelen Beren isminde oğlu daha olduğu biliniyor.