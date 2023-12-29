Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:56

2024 yılında seyahat planları yapan genç öğrenciler öğrenci pasaportunu araştırmaya başladı. Peki, Öğrenci pasaportu nedir, nasıl çıkartılır? Öğrenci pasaportu harcı ne kadar? Kimler öğrenci pasaportu alabilir?

ÖĞRENCİ PASAPORTU NEDİR?

Öğrenci pasaportu, seyahat ya da eğitim amacıyla yurt dışına çıkmayı planlayan öğrencilere verilen seyahat belgesine denir. Öğrenci pasaportu, belirlenmiş şartları karşılayan her öğrenciye verilir. TemelDe bordo pasaporttur ama öğrencilere göre özel olarak düzenlenmiştir.



KİMLER ÖĞRENCİ PASAPORTU ALABİLİR?

Milli eğitim kurumlarına bağlı kreşe giden çocuklar, ilkokul, lise öğrencileri ve 25 yaşını aşmamış tüm öğrenciler harçsız öğrenci pasaportu alabilir. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin ebeveynleri ile müracaat etmeleri gerekir.



ÖĞRENCİ PASAPORTU NASIL ALINIR?

Öğrenci pasaportu bordo pasaportun bir çeşididir, bu nedenle nüfus müdürlüğünden randevu alırken bordo pasaport seçeneğini işaretlemelisiniz. Online başvuru sırasında öğrenci pasaportu için ayrıca bir seçenek bulunmamaktadır. Randevu tarihinizde nüfus müdürlüğünde bulunarak görevli gişe memuruna öğrenci belgenizi göstererek harç ödemeden öğrenci pasaportu çıkarabilirsiniz.



ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus müdürlüğüne başvuru yaptıktan sonra öğrenci pasaportu için gerekli belgeler listesini tamamlamanız gerekiyor. Bordo pasaport için gerekli belgelere ek olarak öğrenci belgesi ve harçsız pasaport dilekçenizi evraklarınız arasına eklemeniz gerekmektedir. Öğrenci pasaportu için gerekli belgeler;

Nüfüs kartınızın aslı (ehliyet kabul edilmez)

2 adet biyometrik fotoğraf

Defter ücreti

Öğrenci belgesi

Varsa eski pasaport

ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir, sadece defter bedeli ödemesi yapılmalıdır. 2023 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 501,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.