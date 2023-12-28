Yayınlanma: 28.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 28.12.2023 - 18:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Kimlik, ehliyet ücretleri ne kadar oldu? 2024 kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri ne kadar zamlandı?

EHLİYET FİYATI NE KADAR OLDU?

Ehliyet fiyatı 624 liradan 990 liraya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre zamlanan bedeller 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

KİMLİK KARTI FİYATI NE KADAR OLDU?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 TL'den 130 TL'ye, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 TL'den 260 TL'ye çıktı.

PASAPORT DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

Pasaport defter bedeli ise 790 TL oldu.

İşte 2024'te uygulanacak ücretler:

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL

BANKA ÇEKLERİ: 55 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL