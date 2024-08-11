Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram’ı kapandı mı? Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram’ı neden kapatıldı?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:13

Güncelleme: 11.08.2024 - 14:13

Instagram’ın son dönemdeki popüler hesaplarından Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabı kapatıldı. Sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli 10 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla kaldırıldı.

OĞUZHAN ALPDOĞAN’IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Çektiği video içerikleri ile sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan Instagram hesabının kapandığını açıkladı. Alpdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" ifadelerini kullandı. Alpdoğan’ın Instagram hesabının neden kapatıldığı ise henüz bilinmiyor.

OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan 1993 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni olmadan önce babasıyla inşaatta alçı boya işlerinde çalışan Oğuzhan Alpdoğan sonrasında 7 sene demir çelik fabrikasında çalıştı.

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Alpdoğan özellikle 'Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi' sözü ile ün kazandı.