Sosyal medyada "Jrokez" ismiyle tanınan Oğuzhan Dalgakıran'ın yaşamı merak ediliyor. Yayıncı "Jrokez"in kaza geçirdiği iddialarının ardından sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Dalgakıran kimdir? Jrokez ismiyle tanınan Oğuzhan Dalgakıran'ın sağlık durumu...
JROKEZ KİMDİR?
Jrokez lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Kick platformunda yaptığı yayınlar ile tanınıyor. Jrokez, 24 Şubat 1999 tarihinde doğdu.
JROKEZ KAZA MI GEÇİRDİ?
Jrokez'in evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.