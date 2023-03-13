Oğuzhan Koç İstanbul mesajıyla olay oldu! Sert eleştiriler

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:16

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 21:16

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 ilde çok sayıda bina yıkılmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Özellikle Hatay'daki yıkım oldukça büyük olmuştu.

Yaşanan bu dehşet sonrasında İstanbul'dan da kaçış başladı. Çok sayıda ünlü isim beklenen İstanbul depreminden korktuklarını belirterek İstanbul'dan taşınmayı tercih ettiler.

Muğla, Antalya gibi kentlere göç eden ünlü isimlerin sayısı her geçen gün artarken şarkıcı Oğuzhan Koç bu taşınmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Oğuzhan Koç, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir restorandan çıkan ünlü isim "Arkadaşlarım ile yemek yedim. Küçük bir iş yemeğiydi yani. Artık bundan sonrasının planlamasını yapıyorduk. Tadımız yerine gelirse şarkı çıkarmak istiyoruz. Güzel de bir film yapacağız ama biraz ülkenin nabzı ile ilgili aslında. Müzik bu durumlarda ilk yasaklanan şey oluyor. Çok katılmıyorum bu duruma aslında. Müzik çok iyi bir rehabilitasyon aracı" dedi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre Şarkıcı, "Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da da bir deprem beklendiği için şehirden bir çok göç söz konusu. Bir çok ünlü de şehrin dışına doğru taşınmaya başladı" sözlerine, "Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Biraz fazla gerildiğini düşünüyorum ortamın ve insanların. Tabii ki önlemimizi alalım ama haydi kaçıyoruz şehirden falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği" diye konuştu.

CELAL ŞENGÖR'ÜN DİKKAT ÇEKEN UYARISI

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşmuş ve İstanbul'dan taşının uyarısında bulunmuştu.







Şengör açıklamasında "Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Bunun anlamı şu. İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış" ifadelerine yer vermişti.



