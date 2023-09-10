Oğuzhan Uğur ilk kez Fatih Altaylı'ya anlattı: Erdoğan'ı programa davet etti mi? Küfür etmeyi neden bıraktı? Dikkat çeken 'Robot Sophia' açıklaması...

Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:23

Güncelleme: 10.09.2023 - 14:23

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına konuk olan Oğuzhan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia'nın, 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fatih Altaylı'nın "Nasıl bir şey? Sophia'yı nereden buldun, hoş bir bayan mı? Nasıl birisi Sophia?" sorusunu yanıtlayan Uğur; ''Elbette dışardan göründüğü gibi değil. Yapay zeka zaten ürkütücü bir şeydi. İnsanlar yapay zekayı anlasın diye onunla tanışmak istedik" yanıtını verdi.

“SOPHIA’NIN 3 MODU VAR”

Robot Sophia'nın 3 modu olduğunu söyleyen Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Bir modu var direkt mutlu etmek için insanları cevap veriyor. Diyorsun ki mesela 'Dünyayı robotlar mı ele geçirecek?' diyor ki 'Olur mu biz sizin köleniziz. Çöpü ben atayım otur ne olur' diyerek cevaplar veriyor. İkici modu var Faruk Gergerlioğlu modu. Açıyorsun hep dünya kazansın. Kimse birbirine bir şey yapmasın. Herkes kardeş modu.

Üçüncü modu var açık mod yani serserilik modu. Küfür dahi edebiliyor size. Yine insanların belirlediği yazılar üzerinden cevaplar veriyor. Mesela bir yerde şey dedi onu koymadık tanıtıma 'Yani sonuçta siz insansınız. Etten ve kemiktensiniz. Dandiksiniz. Biz devam edeceğiz' Orada millet dedi ki 'Fişini çekersek ne olur?' filan moduna girdiler."

TWITTER'DA ALGORİTMAYI TAKİP EDİYOR

Fatih Altaylı, Sophia'nın neden 'Galatasarlıyım' dediğini sorunca Uğur, bir gün önce Fenerbahçe hakkında Twitter'da daha fazla Tweet atıldığını ve bu yüzden Sophia'nın 'Fenerbahçeliyim' dediğini belirtti.

Bir gün sonra ise 'Galatasaraylıyım' dediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Twitter'daki algoritmayı alıyor ve diyor ki, 'Bugün en çok Galatasaray konuşuluyor o zaman bu insanların hoşuna Galatasaray gider, ben de Galatasaraylıyım diyeyim diyor."

'KILIÇDAROĞLU' YORUMUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Robot Sophia'nın 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir' sözünün nedenini açıklayan Oğuzhan Uğur şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu beyefendi için de 'İstifa etsin' demesinin nedeni de büyük ihtimalde Twitter'da en çok dönen konu o olduğu için ki Kılıçdaroğlu beyefendiye de kötü bir şey söylemedi. Şey diyor, 'Bir gün buluşup yemek yemek isterim kendisiyle. Mizaha nasıl baktığını öğrenmek isterim. Onunla şakalaşmak isterim güldürmek isterim' falan dedi."

"ALGORİTMADA BİR KİLİDİ VAR"

YouTube hesabından yayın yapan Fatih Altaylı, "Bunları peki kim söyletiyor ona?" diye sorunca Oğuzhan Uğur, "İşte algoritma ve Algoritmada bir kilidi var bu arkadaşımızın büyük ihtimalle bunu Hong Kong'daki beyefendiler koymuş. 'Bir ülkeye gittiğinde o ülkenin siyasi konularına karışma yavrum' diye ona bir kilit atmışlar galiba" dedi.

“MUHARREM İNCE BİRKAÇ ADIM ÖNDE”

Altaylı'nın bir sonraki sorusu ise MAM programında konuk ettiği siyasi isimler hakkında oldu. Konukları hakkında yorum yapan Uğur, Muharrem İnce'nin herkesten birkaç adım önde olduğunu söyledi.

Eski programlarında çok fazla küfür ettiğini kabul eden Oğuzhan Uğur milyonlarca izlenen eski videolarını şimdi izleyemediğini belirtti.

“İNSANLAR KIZIYOR DİYE DEĞİL…”

O dönemlerde kimsenin kendisini izlemediğini hissettiğini söyleyen Uğur küfür etmeyi bırakma kararını da şöyle anlattı:

''Kadınların başına gelenleri anlaman ve anlatman lazım. Bu memlekette genç kardeşlerimizin yaşadığı bazı sıkıntıları anlaman ve anlatman lazım. Bu memlekette aile sistemini sokakta, içerde, her yerde kimleri nasıl bozduğunu anlaman sonra da millete izlemezseniz izlemeyin lan demen lazım, dedim ve haddimi bildim. Orada el frenini çektim. İnsanlar kızıyor diye değil, hoşuma gitmediği için bıraktım.''

ERDOĞAN’I PROGRAMA DAVET ETTİ Mİ?

Fatih Altaylı, bu zamana kadar binlerce kişinin merak ettiği bir soruyu Uğur'a sordu. Oğuzhan Uğur, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mevzular'a davet edip etmediğini sorunu yanıtladı.

Uğur, Erdoğan'ı programa davet ettiğini ancak gelmediğini belirtti.

Açıklamasının devamında ise ''Birçok siyasi liderimiz öncesinde bazı bahaneler ya da gerekçeler sundular, gelmediler. Sonrasında izlemeleri görünce ve gelmek zorunda olduklarını düşününce belki geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız henüz gelmediler. Başına 'henüz' ekleyeyim, devamında neden olmasın?'' ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT SAYESİNDE DEPREM BÖLGESİNE GİTTİM"

Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş depremlerinde Haluk Levent ile yürüttüğü çalışmalarla büyük destek sağlamıştı.

Fatih Altaylı, Uğur'a ''Seni çağırıp şükran madalyası vermeleri gerekirken Türkiye'de hedef oldun. Sence neden?'' diye bir soru yöneltti.

Haluk Levent sayesinde deprem bölgesine gittiğini ifade eden Uğur, “Bir yetkilinin 'Her yere ulaştık, kimse merak etmesin' demesiyle bende şalter attı. Şalter atması devlete saygısızlık değil, açıklamayı yapan kişiye tepki diyebiliriz. Ben bir kadın sesi duyuyorum, ilk defa 39 yaşımda süper kahraman gibi betonları kaldırmak istedim” dedi.

Türkiye'nin geleceği hakkında da konuşan Uğur, “Bizim birbirimizi dövmek yerine birbirimize sarılmamız gereken zamanlardayız, zira dünya tütüyor” dedi.