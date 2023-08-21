Çağatay Ulusoy bomba bir diziyle ekrana dönüyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 20:37

Güncelleme: 21.08.2023 - 20:37

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix için “Terzi”nin ardından “Centilmen” filmini çekmiş, hiç ara vermeden de ülkemizin en yetenekli yönetmenlerinden Taylan Biraderler‘in çektiği “Kübra” dizisinde başrol oynamıştı. Bu arada televizyon için de çok sayıda teklif alan Ulusoy kararını verdi ve 2017 yapımı “İçerde” dizisinde beraber çalıştığı Ay Yapım’la anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Ay Yapım‘ın FOX için çekeceği “Gaddar” dizisinde Levent (İsim değişebilir) adlı bir genci canlandıracak. Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşecek.

“Çukur” ve “Üç Kuruş”u çeken başarılı yönetmen Sinan Öztürk’ün çektiği dizi merakla bekleniyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu tarafından yazılan proje son dönemin en güzel yazılmış işlerinin başında geliyor. Dizinin sürprizlerinden biri de geçen günlerde kaybettiğimiz Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray‘ın Gaddar şarkısının da kullanılacak olması…