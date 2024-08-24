Oğuzhan Uğur'dan bakanın 'başörtü' sözlerine tepki

Sosyal medya fenomeni ve yapımcı Oğuzhan Uğur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu" sözlerine tepki gösterdi. Uğur, "Dilerseniz azıcık bugüne bakalım" diyerek sorunları sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 20:03
Oğuzhan Uğur'dan bakanın 'başörtü' sözlerine tepki
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçi eylemleri devam ederken ve yurdun dört bir yanından gelen yangın gelişmeleri sürerken, "Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Oğuzhan Uğur da X hesabından Bakan Yumaklı'ya tepki gösterdi. Uğur Yumaklı'nın sözlerine, "Artış yaşanmıyor. Geçti çünkü. Eskide kaldı. Tarih oldu. Bitti yani" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok haklısınız. Büyük haksızlıktı bu. 15 yıl önce çözdünüz. Artık yaşanmıyor. Geçti çünkü. Eskide kaldı. Tarih oldu. Bitti yani. Teşekkürler. Dilerseniz azıcık bugüne bakalım. Siz nasılsınız? Tarım ne durumda? Ormanlar nasıl? Çiftçilerimizin durumu iyi mi? Her şey yolunda mı? Çok selamlar, ellerinizden öperim."


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