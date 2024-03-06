Ok gibi kirpiklerin sırrı: İşte daha uzun ve gür kirpikler için 5 doğal yöntem...

Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:18

Güncelleme: 06.03.2024 - 11:18

Göz makyajının vazgeçilmez parçası olan kirpikler, her zaman uzun ve dolgun olmayabilir. Ancak kirpik uzatma ve gürleştirme teknikleri, bu eksikliği giderebilir. Doğal yağlar, kirpikleri takma gibi gürleştirir ve gözlere derinlik katar. Kadınlar, kirpiklerini beslemek ve uzatmak için çeşitli yöntemler denerler. Bu mucizevi bitkisel ürünler, kirpiklerin sağlığını destekleyerek onları daha uzun ve gür gösterir. Peki ok gibi kirpikler için evde uygulayabileceğiniz kürler nelerdir? İşte daha uzun ve gür kirpikler için 5 doğal yöntem...

OK GİBİ KİRPİKLER İÇİN 5 DOĞAL YÖNTEM

1. Hint yağlı Kür:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı Hint yağı

E vitamini

Uygulanışı:

Hint yağı kullanarak uygulayacağınız bu uygulama için ilk olarak bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,1 yemek kaşığı Hint yağı ekleyerek karıştırın. Ardından içerisine yarım çay kaşığı kadar E vitamini yağı ilave edip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı boş bir maskara kabının içine doldurarak temiz bir maskarayla sürün. Bu uygulama sayesinde bir ay içerisinde uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

2. Aloe Vera Kürü:

Mazemeler:

Aloe vera jeli - 3 çay kaşığı

Hint yağı - 1 tatlı kaşığı

E vitamini yağı - ½ çay kaşığı

Uygulanışı:

3 çay kaşığı aloe vera jelini ve 1 çay kaşığı hint yağını bir kabın içerisine koyun. İçerisine E vitamini yağını yaklaşık ½ çay kaşığı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

3. Zeytinyağı Kürü:

Malzemeler:

Zeytinyağı

Temiz maskara fırçası

Uygulanışı:

Yüzünü yıkayın ve tüm makyajı çıkardığınızdan emin olun. Sızma zeytinyağına temiz bir maskara fırçası batırın ve gözlerinize sürün. Yatağa gitmeden önce her gece kirpiklerinize bu uygulamayı yapın.

4. Vazelin:

Malzemeler:

Yarım tatlı kaşığı vazelin

Uygulanışı:

Vazelini gece yatmadan önce kirpiklerinizin diplerine doğru sürüp, ardından bir maskara yardımıyla yayın. Yaydıktan sonra kirpiklerinizi birkaç dakika tarayın. Sabah kalktığınızda ise durulamanıza gerek yok; çünkü kirpik vazelini emecektir.

5. Bebek Yağı:

Malzemeler:

Birkaç damla bebek yağı

Pamuk

Uygulanışı:

Yüzünü yıkayın ve tüm makyajınızı çıkarın. Pamuğu bir bebek yağına batırın. Kirpiklerin tabanından başlayarak, kirpiklerinize cömertçe uygulayın. 4 ile 5 haftada güzel kalın kirpikler elde etmek için her gece tekrarlayın.