Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

KARBONAT BANYOSU

Bir miktar suya birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyin ve meyve/sebzeleri bu karışımda 12-15 dakika bekletin. Karbonat, kimyasal kalıntıları çözmeye yardımcı olur. Ancak, bu yöntem hassas meyveler için uygun değil.