Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

Meyve ve sebze tüketmek elbette sağlığımız için son derece önemli. Ancak meyve ve sebzelerin tarım ilaçları ve diğer zararlı maddelerden arındırılması, sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçası.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2024 Salı, 15:54
Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

Meyve ve sebze tüketirken ürünlerin üstünde kimyasal tarım ilaçlarının kalıp kalmadığı endişeye neden olabiliyor. Bu endişelerin elbette çok haklı karşılıkları var. Ancak  endişelenmeye gerek yok. Çünkü meyve sebzeleri tehlike saçana zirai ilaçlardan temizlemek mümkün.

İŞTE SEBZE VE MEYVELERİ TARIM İLACINDAN TEMİZLEMEK İÇİN 3 YÖNTEM

Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

YIKA- FIRÇALA

Meyve ve sebzelerinizi akan soğuk su altında iyice yıkayın. Bu, yüzeylerindeki toz, kir ve bazı tarım ilaçlarını temizlemeye yardımcı olur. Yumuşak bir fırça kullanarak, kabuklu meyve ve sebzelerin yüzeyini hafifçe fırçalamak, daha derin temizlik sağlar.

Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

SİRKE BANYOSU

Bir miktar su ve beyaz sirkeyi eşit oranlarda karıştırarak bir çözelti hazırlayın. Meyve ve sebzeleri bu çözelti içinde yaklaşık 20 dakika bekletin. Sirke, yüzeydeki bazı mikroorganizmaların yanı sıra tarım ilaçlarını da temizlemeye yardımcı olur.

Sebze ve meyveler tarım ilacından nasıl arındırılır? İşte en doğru yöntem...

KARBONAT BANYOSU

Bir miktar suya birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyin ve meyve/sebzeleri bu karışımda 12-15 dakika bekletin. Karbonat, kimyasal kalıntıları çözmeye yardımcı olur. Ancak, bu yöntem hassas meyveler için uygun değil.

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