Okan Bayülgen belgesele atıf yaptı: Apple Store'lardaki 'kilise' detayı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:25

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan Muhabbet Kralı programında BBC'nin "Süper Markaların Sırları" belgeselinden bir kesit paylaştı.





Bayülgen, beyinde, dini inançlar ile Apple ürünlerinin aynı alanları tetiklediğini ve endüstri standardı haline gelen Apple Store mimarisinin kiliselerle ortak yanları olduğunu aktardı.

Ünlü televizyoncu, 'Süper Markaların Sırları' belgeselinin içeriğinden şu bölümü paylaştı:

"Beyinde, dini inançlar ile Apple ürünlerinin aynı alanları tetiklediği ve endüstri standardı haline gelen mağaza mimarisinin kiliselerle ortak yanları olduğu, bazı insanlar için Steve Jobs'ın doğal bir hikaye anlatıcısı ve tutkulu bir lider olarak sahte bir 'mesih' rolüne büründüğü ileri sürülüyor. 'Adanmış hayranlar' olarak Apple fanatikleri ile dini fanatikler nörolojik olarak incelendiğinde, Apple ve dini tepkilerin beynin benzer bölümlerini tetikleyip, benzer duyguları uyandırdığı görülmekte."

"Süper Markaların Sırları" isimli belgesel, markaların hayatımızı nasıl etkilediğini araştırıyor ve seyirciye biraz da ayna tutuyor.

Bir Apple fanatiğinin beynine MRI tarayıcı ile bakan belgesel araştırmacıları, Apple severe bir Apple figürü ve dini figür gösterildiğinde beynin aynı yerinde etkileşim olduğunu gördü. Sonuçlara göre; Apple, inançlı insanların beyninde dini simgelerle aynı etkileşimi yapıyor. Google, Microsoft ve Nokia'ya da ışık tutan belgesel aynı zamanda bir Apple ürünü çıkmadan önce oluşan sıraları da dini birer toplanmaya benzetiyor.