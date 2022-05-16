Okan Bayülgen: 'Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:42

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. "Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide yurttaşlarla bir araya gelen Bayülgen, Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendirdi.

Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" dedi.

"KİTAP ARARKEN ÇOK HEYECANLANIYORUM"

Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, "Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu. Bayülgen, 'Kitap ararken heyecanlanıyor musunuz?' şeklindeki soruya, "Çok heyecanlanıyorum, sırılsıklam oluyorum. Kurgu işlerde çok heyecanlandığımı, içine daldığımı biliyorum. Ama bu kişisel" dedi.

"Z KUŞAĞI İTAAT ETMEYE HAZIR"

Okan Bayülgen medyada ve sosyal medyada gündem olan ve dünyanın geleceğine etkisi yoğun tartışma olan Z kuşağını da eleştirdi.

Bayülgen, "Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır. Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır" dedi.