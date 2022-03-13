Okan Bayülgen: 'Aşk acısı yüzünden psikiyatra gittim'
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, konuk olduğu programda aşk hayatında yaşadığı değişimi anlattı. Kendisini ehlileştirdiğini söyleyen ünlü şovmen, her ayrılığında aşk acısı çektiğini, zamanında bu yüzden psikiyatra da gittiğini söyledi.
YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu
haftaki konuğu, ünlü televizyoncu Okan Bayülgen oldu. Bayülgen, hayatına dair samimi
açıklamalarda bulundu.
Ünlü şovmen, programın Gözlerimin İçine Bak bölümünde sorulan
“Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Çok, her kadından… Ben psikiyatra filan da gittim. Sevilme
arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor. Daha odun bir insan olmak
isterdim, inceliklerden uzak olayım falan gibi şeyler. Ama olmadı. Kompleksler,
çocukluktan kalan yani hepimizde olan ‘beni sevmeyecekler mi, beni çocukken
neden evde bırakıp gittiler’ gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar
toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse, bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde
kendimi olgunlaştırıp bunlardan kurtulmaya çalıştım.”
“10 SENEDİR USLU BİR ÇOCUĞUM”
Aşkta karşısındaki insana eziyet etmeyi de bıraktığını ifade
eden Okan Bayülgen, “En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek.
Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım.
Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün;
seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya
da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umrunda değilsin ki. O seni seviyor, niye
ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de
uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum” dedi.
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