Okan Bayülgen'den 'Diriliş Ertuğrul' göndermesi: '2,5 yılıma mal oldu'
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü adlı programının son bölümünde Çukur dizisini hiç izlemediğini belirterek "Ama bunu söylememem lazım. Daha önce şu diziyi izlemedim dediğim zaman 2,5 yılıma mal olmuştu" diyerek Diriliş Ertuğrul'a gönderme yaptı. Bayülgen'in, 2016 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri sırasında Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik ifadeleri gündem olmuştu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü adlı
programının son bölümüne ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Burak Hakkı, Eda Baba,
Hera ve Onur Büyüktopçu gibi isimler konuk oldu. Programın Cengiz Bozkurt ve
Hera ile birlikte geçen kısmında program sunucusu Okan Bayülgen, Çukur dizisi
üzerinden Diriliş Ertuğrul’a imalı bir gönderme yaptı.
Üçlü arasında geçen sohbette dizilerin şarkıları gündem ettiği
konuşulurken şarkıcı Hera'nın "Mesela Çukur diye bir dizi vardı mesela o
dizide rap yapılıyordu, rap şarkıları vardı. Bence dizilerin bence katkısı
oluyor" sözlerine Bayülgen "Ben o diziyi hiç izlemedim" diye
karşılık verdi.
"ŞU DİZİYİ İZLEMEDİĞİM ZAMAN 2,5 YILIMA MAL
OLMUŞTU"
Bayülgen, Çukur dizisini izlemediğini söyledikten "Ama
bunu söylememem lazım. Daha önce şu diziyi izlemedim dediğim zaman 2,5 yılıma
mal olmuştu" dedi. Bayülgen'in bu çıkışı ardından stüdyodakiler ise
kahkahalarla karşılık verdi. Yaptığı göndermenin ardından "İzlemeyi çok
isterdim, ama bitti galiba o dizi" diyen Okan Bayülgen'e, programın
konuklarından Cengiz Bozkurt "Bitti bitti, rahat konuşabilirsin"
şakasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
2016 yılında gerçekleşen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde
"Yılın Dizisi" ödülünü kazanan Diriliş Ertuğrul ekibi teşekkür
konuşması yapmadan sahneden indirilmişti. Dizinin oyuncularından Cavit Çetin
Güner, olayın ardından kazandıkları ödülü yere attığı bir fotoğrafı Instagram
hesabından paylaşarak "pabucum daha değerli" yazmıştı.
"BAYÜLGEN'İN KENDİ AYIBIDIR"
Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ise konuyla
ilgili açıklama yaparak şunları söylemişti:
"Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlandığı üç sezon ve 65
haftadır tüm reyting gruplarında birinci olduğunu ve rekor kırdığını dile
getiren Bozdağ, "Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan
'Diriliş Ertuğrul' dizisi bileğinin hakkıyla ve değerli izleyicilerimizin
oylarıyla haklı bir ödül daha aldı. Ödül töreni sırasında 'Diriliş Ertuğrul'
dizisi yapımcısı ve senaristi olarak bizlere ödül veren izleyicilerimizi
selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Bizlerin bu hakkımızı
kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı
başarımız ve izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül
törenini protesto ederek 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcı ve senaristi olarak
haklı olarak aldığımız ödülü kuliste iade ettim.”
“Ayrıca programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine
Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve izleyicilerimizin takdirini kazanan
dizimizi 'hiç izlemediğini söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve 'bundan
sonra izleyeceğini belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak
değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni
farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin,
kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını, konuşması
bizlere göstermiştir."
ERDOĞAN: "BEYEFENDİ İZLEYEMEMİŞ, FIRSAT BULURSA
İZLEYECEKMİŞ"
Olayın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde yaşanan olayla ilgili konuşmuş ve tartışmaya
dahil olmuştu:
"Az önce Diriliş ekibine de söyledim. Onların o şekilde
yorum yapmalarına hiç kafanıza takmayın. Siz milletin gönlünü kazandınız. Asıl
ödül bu. 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyoruz ya. İşte
mesele bu. Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir
de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Beyefendi izleyememiş.
Fırsat bulursa izleyecekmiş. Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve
hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi
biliyoruz."
"SIRF ONLAR BENİ ŞİKAYET ETTİLER VE 2,5 SENE İŞSİZ
KALMAMA NEDEN OLDULAR DİYE"
Öte yandan Okan Bayülgen, 2020 yılının son aylarında ünlü
televizyoncu Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olmuş ve konuyla
ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
"4 tane iş yeri sahibi oldum. Sırf onlar beni şikayet ettiler ve 2,5 sene işsiz kalmama neden oldular diye ben kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Hiç ülkemle, ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim. Çok mutluyum böyle olduğu için. Beni mekancı yaptılar. Ortağı olmayan bütün yatırımı kendi yapmış, bu işlerle uğraşan ve para kazanan biri haline geldim."
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