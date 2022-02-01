Okan Bayülgen, işten çıkardığı şoförünün açtığı davayı kaybetti

01 Şubat 2022 Salı, 09:41

Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü şovmene dava açmıştı.

Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.

"10 BİN TL ÖDEYİP İŞTEN ÇIKARDI"

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, avukatı Ece Rukiye Kalay ile soluğu mahkemede aldı.

DAVAYI KAYBETTİ

Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.

GERİ ADIM ATTI

Yaklaşık 3 yıl süren ve yerel mahkemede davayı kaybeden Bayülgen, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bayülgen cephesi ardından geri adım atarak, süreci uzatmaktan vazgeçti.

FAİZİYLE ÖDEDİ

Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti. Ünlü şovmen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.