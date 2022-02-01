Okan Bayülgen, işten çıkardığı şoförünün açtığı davayı kaybetti
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in 6 yıl özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü televizyoncuya açtığı davayı kazandı. Bayülgen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.
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Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, Burhan
Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı için ünlü şovmene dava açmıştı.
Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu
arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki
görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı.
"10 BİN TL ÖDEYİP İŞTEN ÇIKARDI"
Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre Burhan Akdeniz,
Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul
etmeyip, avukatı Ece Rukiye Kalay ile soluğu mahkemede aldı.
DAVAYI KAYBETTİ
Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle
işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen
hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.
GERİ ADIM ATTI
Yaklaşık 3 yıl süren ve yerel mahkemede davayı kaybeden
Bayülgen, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bayülgen cephesi ardından
geri adım atarak, süreci uzatmaktan vazgeçti.
FAİZİYLE ÖDEDİ
Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti. Ünlü şovmen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.
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