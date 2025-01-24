Okan Bayülgen'den tepki: 'Neden tiyatro oyunları durur, maçlar devam eder?'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:17

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:26

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, ünlü sanatçı Okan Bayülgen, Hayko Cepkin ile birlikte sahne aldığı Drakula adlı tiyatro oyununun galasını iptal ettiklerini açıkladı.

Bayülgen, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'daki bizi derinden üzen olaydan dolayı galamızı iptal ettik. Tüm ekip olarak bir arada olmak istedik. Acıda, kederde ve sevinçte hep bir arada olduğumuz için Hayko Cepkin ile bir yemek yedik. Tüm halkımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz" dedi.

"HASSASİYET DEĞİL, GEREKEN"

Bayülgen, "Bu hassasiyeti göstermeyenler de oldu" ifadesi üzerine, "Biz bir hassasiyet göstermedik, gerekeni yaptık. Galamızı iptal etmek zorundaydık. Drakula oyununa devam ediyoruz. Tüm Türk halkı bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Bizim hassasiyetimiz başkalarındakinden daha büyük değil. İnsanlar ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatçı, konserler, tiyatro oyunları ve diziler iptal edilirken futbol maçlarının oynanmaya devam etmesine tepki gösterdi. "Ülkemiz sürekli zor şartlar altında, hep felaketlerle sarsılıyoruz. Biz de her seferinde etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Keşke sevinçte olduğu gibi kederde de bir araya gelebilsek. Neden konserler durur, diziler devam eder? Neden tiyatro oyunları durur, maçlar oynanmaya devam eder? Bunu anlayabilmiş değilim" dedi.

"DAHA FAZLA BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Bayülgen, "Bir futbol maçında futbolcularla halk bir araya gelip, ortak bir şeye üzülecek halleri yok. Eğer bir faciayı atlatacaksak, kendimizi tedavi edeceksek, bir araya geleceğimiz işlere ihtiyacımız var. Neşeli şarkılar söylemeyiz, hüzünlü şarkılar söyleriz. Beraber hüzünlenmeyi, beraber sevinmeyi öğrenmeliyiz. Türkiye'de ne zaman bir felaket olsa konserleri, tiyatroları yasaklamak normalleşiyor. Ancak diziler ve futbol maçları devam ediyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Daha fazla bir araya gelmeliyiz. Seyirciyle bir araya gelince ne söyleyeceğini bilmeyen insanlar değiliz ki" ifadelerini kullandı.