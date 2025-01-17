Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler: 'Medya Sirkinin Polemik Canavarı'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:42

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yayın yapan gazetecileri eleştiren Okan Bayülgen’e sert yanıt verdi.

Bayülgen’in kullandığı “merdiven altı işler” ve “abone çıngırağı” gibi ifadeler büyük tepki toplarken, Özdemir, Bayülgen’i “medya konsomatrisi” ve “sirk palyaçosu” olmakla eleştirdi.

BAYÜLGEN’DEN GAZETECİLERE SERT ELEŞTİRİ



Saba Tümer’in programına konuk olan Okan Bayülgen, YouTube’da yayın yapan gazetecilere yönelik şu ifadeleri kullandı:



“Kesinlikle YouTube’da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi… Kurumda yükselebilmiş başarılı insanların çarşı pazar ticaret teknikleriyle yayın yapması çok ayıp. Koskoca adamların ‘Abone ol’ demesi tuhaf. En saygın olanların bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitiyor.”

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN YANIT GELDİ



Bayülgen’in açıklamalarına tepki gösteren Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında şu ifadeleri kullandı:



“Şu kibre bakar mısınız? Okan Bayülgen medya sirkinin polemik canavarı olmaya devam ediyor. YouTube’da yayın yapan gazetecilerin büyük kurumlara tenezzül etmediğini, buralara kendi tercihimizle geldiğimizi anlamamış. Biz o kurumlardaki duruşlarımız yüzünden işlerimizden atıldık ya da oraları terk ettik.”

Özdemir, Bayülgen’in bu açıklamalarıyla polemik yaratmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri ekledi:



"Al Okan’cığım, istediğin polemiği verdik. Ama unutma ki YouTube’da kelle koltukta yayın yapan gazetecilere laf etmek ne senin boyuna yeter ne de giydiğin elbiseyi doldurmaya."



Cüneyt Özdemir’in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, Bayülgen’in sözleri pek çok gazeteci tarafından eleştirildi.