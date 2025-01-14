Okan Bayülgen'den tartışma yaratacak açıklama: 'Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:56

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:56

Son yıllarda tiyatro sahnesinde "Amadeus", "Richard" ve "Drakula" gibi oyunlarla izleyici karşısına çıkan usta sanatçı Okan Bayülgen, katıldığı bir televizyon programında zenginlik, mutluluk ve modern dünyanın dayattığı standartlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saba Tümer’in CNBC-e ekranlarında sunduğu talk show programına konuk olan 60 yaşındaki oyuncu, zenginlik kavramını eleştirirken, günümüzde lüks tüketim anlayışının yüzeyselleştiğini ve görgüsüzlüğe dönüştüğünü ifade etti.

"ZENGİNLER BÜYÜK DEPRESYONDA"



Mutluluğun peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü belirten Bayülgen, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:



"Şu anda mutluyum. Sevdiğim işleri yapıyorum, sevmediklerimi reddedebiliyorum. Para peşinde koşmuyorum. Ama dünya standartları çok değişti. 'Ne satın alayım?' dediğin zaman, hep görgüsüz insanların alacağı şeyleri almak zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sunulan mutluluk araçları tamamen oligarklara yönelik. Sofistike, kültürlü bir insanın parasıyla satın alabileceği bir şey kalmadı. Gerçekten iyi zengin arkadaşların olursa bunu anlıyorsun. Zenginler büyük depresyonda, benim gibi (gülüyor)."

"HER ŞEY KIROLAR İÇİN, İNSANLARI MAYMUNA ÇEVİRDİLER"



Zenginlik ve görgüsüzlük üzerine örnekler vererek modern tüketim alışkanlıklarını eleştiren Bayülgen, sert ifadeler kullandı:



"Satın alacak hiçbir şey yok. Her şey kırolar için. Tekneleri yan yana yanaştırıp mezurayla tekne ölçmek nedir? Mezurayla yalısını ölçmek nedir? 'En pahalı şeyi ben içeceğim, en pahalı şeyi ben giyeceğim' diye insanları maymuna çevirdiler. Çok sofistike şeyler sunulmuyor artık. Bizim tarihi kitapların koleksiyonunu yapmamız gerekiyor. Bundan 20 yıl önce, zenginlik ve lüks tüketim daha anlamlıydı. Şimdi ise tamamen görgüsüzlük üzerine kurulu bir sistem var."