Okan Bayülgen'den yeni oyun: Deniz Tansel Öngel‘le başrolü paylaşacak
Richard oyunu büyük ilgi gören Okan Bayülgen yine çok konuşulacak bir oyunla daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Sanat hayatının ustalık döneminde olan Okan Bayülgen kapalı gişe giden "Richard" oyununun ardından "Drakula" adlı projeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve yazarlığını kendisinin yaptığı tiyatro oyununda Bayülgen, Deniz Tansel Öngel‘le başrolü paylaşacak. Oyuncu görüşmeleri devam edecek olan oyun sonbaharda tiyatroseverlerle buluşacak.
Şimdiden merak konusu olan Drakula’nın 1970’li yıllarda geçtiği öğrenildi. Öte yandan W. Shakespeare’in ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı Richard’la yaz turnesine çıkan Okan Bayülgen 4 Temmuz’da Kıbrıs’ta seyirci karşısına çıkacak.
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