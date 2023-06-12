Johnny Depp'in konserine giden Okan Bayülgen yeni tarzıyla gündem oldu

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:04

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:04

Ünlü oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile önceki günlerde İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Okan Bayülgen de konseri izleyenler arasındaydı.

"EVET BENİM YANLIŞ GÖRMEDİNİZ"

Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.