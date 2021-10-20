Okan Kurt, olay yaratan kavgayla ilgili açıklama yaptı: Anneme dirsek atıp küfür ettiler
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde sahibi oldukları restoranın yan komşusu ile tartışmış, kavganın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Okan Kurt, kavga görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt, Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkonulduğunu iddia etmişti. Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Kavgayla ilgili olarak Ghalia'nın yöneticilerinin "15 aydır kirasını ödemiyor" iddiası üzerine Okan Kurt konuya açıklık getirdi.
Demet Akalın ve kızı Hira'yla birlikte tatilde olduğu Paris'ten Medyatava'ya konuşan Okan Kurt, kavga görüntüleri ve kira iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
"O gece bizim mekanda düğün yemeği vardı. Söylendiği gibi müzik yüksek değildi. Ben de o gün Galatasaray maçını izlemişim, yorgunum eve gideceğim... Görüntülerde göründüğü gibi biz tartışmaya başlayınca annem geldi ve 'Oğlum ne yapıyorsunuz sakin olun' dedi... Anneme dirsek atıp, küfredince olaylar başladı zaten.
"CUMHURBAŞKANI'NIN ADINI KULLANARAK RACON KESİYORLAR"
Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak o bölgede, sokakta racon kesmeye kalkan insanlar. Gelenlerin birinin elinde muşta vardı, kavgaya hazırlıklı gelmiş adamlar. Aynı kapıdan girilen iki farklı mekan burası, bizimki popüler bir yere dönüştü.
"BAKIN BAKALIM ONLAR NEREYE NE KİRA ÖDÜYORLAR"
Benim 15 aydır kira ödemediğimi söylüyorlar. Şu an Demet ve Hira'yla birlikte Paris'teyiz, tatile geldik bir kaç gün. Babama söyleyip dekontların hepsini size gönderteceğim. Pandemi döneminde bile bütün kiralarını tıkır tıkır ödedim. Asıl onlar nereye ne kadar kira ödüyorlarmış bir ona bakın bakalım... Bir onu araştırın kira ödüyorlar mı ödemiyorlar mı?.. "
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