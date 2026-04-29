'Cennet'in Gözyaşları', 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır', 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarla gönüllerde taht kuran 30 yaşındaki başarılı oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz tatilinde aniden fenalaştığı öğrenildi. Peki, Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumu nasıl?

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 12 Mart 1996, İzmir doğumlu. 1,80 boyunda 72 kg. İstanbul Amerikan Koleji ve Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu, Ayrıca Cüneyt Sayil Atolyesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oktay Çubuk, 2017’de rol aldığı Cennetin Gözyaşları dizisinde hayat verdiği Ömer Gürsu karakteri ile tanınmış ve çok sevilmişti. 2019’de rol aldığı Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırdı; When I'm Done Dying filmi, Duran, Sol Yanım, Baba, Ah Nerede gibi birçok film ve dizide oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

OKTAY ÇUBUK'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Adım Farah (Kaan Akıncı, TV Dizisi 2023)

Ah Nerede (Ferit, TV Dizisi 2022)

Baba (Kadircan Saruhanlı, TV Dizisi 2022)

Duran (Duran, TV Dizisi 2022)

Sol Yanım (Ali, TV Dizisi 2020)

Bir Nefes Daha (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

When I'm Done Dying / Ölmeyi Bitirdiğimde (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

Aşk Ağlatır (Fırat, TV Dizisi 2019)

Cennet'in Gözyaşları (Ömer Gürsu, TV Dizisi 2017)

OKTAY ÇUBUK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un, yurt dışında tatil yaptığı sırada kalbi durdu. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki Çubuk, yoğun bakıma alındı

Oktay Çubuk’un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu. Oyuncu, iş seyahati nedeniyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği sırada aniden fenalaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Çubuk’un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alındı. Tetkikleri süren Çubuk’un tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.