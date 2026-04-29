Melike Şahin, hayranlarını sevince boğan müjdeyi İstanbul’daki konserinde verdi. 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren 37 yaşındaki sanatçı, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Peki, Sedat Arpalık kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık 'ın mesleği ne?

SEDAT ARPALIK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sedat Arpalık, şarkıcı Melike Şahin ile 2023 yılında dünya evine giren ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir isimdir. Kameralardan ve magazin dünyasından uzak, oldukça sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Arpalık, Melike Şahin ile yaklaşık 6 yıllık bir birlikteliğin ardından hayatını birleştirmiştir.

MELİKE ŞAHİN ANNE OLUYOR

Türk müziğinin son dönemdeki en güçlü seslerinden biri olan Melike Şahin, özel hayatına dair sevindirici bir gelişmeyi ilk kez sahneden paylaştı. Geçtiğimiz yıl Sedat Arpalık ile sade bir törenle hayatını birleştiren Şahin, anne olacağını İstanbul'daki dinleyicilerine müjdeledi.

"HEYECANLA BU AKŞAMI BEKLİYORDUM"

Konserine yoğun ilgi gösteren hayranlarına seslenen 37 yaşındaki şarkıcı, karnının belirginleştiği anları sahne ışıkları altında göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin."