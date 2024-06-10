Oktay Kaynarca tercihini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:56

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:56

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakteriyle Kurtlar Vadisi'nde büyük bir iz bırakmıştı. Bu performansından sonra "İlk Aşkım", "Kuzey Rüzgarı", "Adanalı" ve "Ustura Kemal" gibi birçok dizide başrol oynadı.

Son olarak, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar büyük beğeni topladı.

"ÇÜNKÜ DAHA KEYİFLİ"

A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programına konuk olan Kaynarca'ya, "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusu yöneltildi. Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullanarak şu açıklamayı yaptı:

"Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli... Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."