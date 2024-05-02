Sharon Stone 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuştu: Set ortamını anlattı!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:43

Güncelleme: 02.05.2024 - 23:44

Sharon Stone, TRT World'te yer alan "Tea Talk" programını sunan eski İskoçya Başbakanı'na konuk oldu. Stone kendisine Kurtlar Vadisi hakkında soru soran program sunucusu Alex Salmond'ın sorularını yanıtladı.

ABD'li oyuncu Stone, Kurtlar Vadisi dizisinde kimsenin İngilizce bilmediğini ifade etti.

"GÖRDÜĞÜM EN LÜKS SET"

ABD'li oyuncu Sharon Stone, 2005'te konuk oyuncu olarak final bölümünde rol aldığı Kurtlar Vadisi'nin setinde kimsenin kendisi ve Andy Garcia ile İngilizce konuşmadığını, prodüksiyon süresince görevlilerle iletişim kurmakta çok zorlandıklarını ifade etti:

"Kurtlar Vadisi gördüğüm en lüks sete sahipti ama kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk"

Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu vurgulayan Stone, bölüm için kendilerine "çok iyi para verildiğini" ifade etti.

Sharon Stone dizinin 97. ve final bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, Lisa; Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.