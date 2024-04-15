Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:04

Güncelleme: 15.04.2024 - 09:05

İran tehditlerin ardından harekete geçti. İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İran tarafından İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı ve düzinelerce füze fırlatıldı.

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi. Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde sirenler çalarken, bölgeden patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, İran füzelerinin çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD'YE TEHDİT

ABD, İsrail'in arkasında olduğunu ilan ederken; İran Devrim Muhafızları, ABD'ye "İsrail'e hiçbir tür destek vermeme veya İran'ın çıkarlarına zarar verecek bir hamlede bulunmama" uyarısı yaptı.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GÜNDEM OLDU

İran'ın başlattığı İHA saldırısıyla Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne gündem oldu.

İKİ ÜLKE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Söz konusu sahnede; dizideki Polat Alemdar karakterinin ve karşısındakinin iki ülke için yapmış olduğu tespitler dikkat çekti.

"ADI KONMAMIŞ BİR İŞBİRLİĞİ VAR"

İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalog ise şöyle;

"Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz."

"TANSİYONUN DÜŞTÜĞÜ AN YAPAY BİR KRİZ YARATIYORLAR"

"Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor. İsrail diyor ki 'İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmememiz lazım.' Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor."