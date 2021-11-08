Oktay Kaynarca'dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'açıklaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayamadı. Başrol Oktay Kaynarca, izleyicilerin merakla beklediği diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yayınlandığı kanal ATV ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmayıp ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan bir açıklama geldi.
‘BAŞKA BİR KANALDA DEVAM ETMEYECEK’
Reklam çekimleri için Nişantaşı'nda bulunan Kaynarca, çekim sonrasında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Son bölümüyle ekrana gelmeyip ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınan Kaynarca, dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
BAŞKA BİR DİZİ NEDEN OLMASIN
"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulundu.
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