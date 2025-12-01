Okul döneminde hastalıklara son! Çocuklarda bağışıklığı güçlendiren 7 altın kural...

Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte "sınıf hastalığı" döngüsü de başladı. Bir çocuk hapşırdığında diğerlerinin de sırayla hastalanması, pek çok ailenin kış aylarındaki kâbusu. Ancak hastalanmak, bağışıklık sisteminin gelişimi için doğal bir süreç olsa da, bu süreci hafif atlatmak ve vücut direncini artırmak ebeveynlerin elinde.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolunun rastgele vitamin takviyelerinden değil; mutfaktan, uykudan ve hijyenden geçtiğini belirtiyor. Peki, kışın salgın hastalıklardan korunmak için neler yapmalısınız?

1. GÖKKUŞAĞI GİBİ BESLEYİN (RENKLİ BESLENME)

Tek tip beslenme, bağışıklık sisteminin en büyük düşmanıdır. Çocuğunuzun tabağında ne kadar çok renk varsa, aldığı vitamin çeşitliliği o kadar artar.

Turuncu: Havuç, balkabağı (A vitamini ve beta-karoten).

Yeşil: Ispanak, brokoli (Demir ve C vitamini).

Kırmızı: Nar, kırmızı biber (Güçlü antioksidanlar).

Mor: Kırmızı lahana, pancar (Hücre yenileyici).

2. DOĞAL PROBİYOTİKLERİ SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

Bağışıklık sisteminin merkezi bağırsaklardır. Bağırsak florası ne kadar güçlüyse, çocukların hastalığa direnci o kadar artar. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve tarhana çorbası gibi doğal probiyotikler, çocukların ikinci beyni olan bağırsakları korur.

3. ŞEKER: BAĞIŞIKLIĞIN GİZLİ DÜŞMANI

Çocukların çok sevdiği paketli gıdalar, şekerlemeler ve gazlı içecekler, bağışıklık sistemini geçici olarak baskılar. Uzmanlar, rafine şekerin beyaz kan hücrelerinin mikroplarla savaşma kapasitesini düşürdüğünü belirtiyor. Bunun yerine çocuğunuzun tatlı ihtiyacını kuru meyveler, bal veya pekmez ile karşılamaya çalışın.

4. BÜYÜME VE ONARIM İÇİN: KALİTELİ UYKU

"Uyusun da büyüsün" sözü bilimsel bir gerçeğe dayanır. Büyüme hormonu ve bağışıklık sistemini düzenleyen sitokinler, çocuklar uykudayken salgılanır. Okul çağındaki bir çocuğun günde en az 9-11 saat, karanlık ve sessiz bir ortamda uyuması, vücut direncini artırmanın en zahmetsiz yoludur.

5. D VİTAMİNİ VE TEMİZ HAVA

Kışın "hava soğuk, çocuk üşür" düşüncesiyle çocukları eve hapsetmek yanlıştır. Güneş ışığı, temel bağışıklık kaynağı olan D vitaminini sentezletir. Havanın güneşli olduğu saatlerde, sıkı giydirilerek yapılan 20 dakikalık bir park yürüyüşü bile çocuğunuzun direncini artıracaktır.

6. EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN

Virüslerin vücuda en kolay giriş yolu ellerdir. Çocuğunuza okuldan gelir gelmez ve yemeklerden önce en az 20 saniye boyunca sabunla el yıkama alışkanlığı kazandırmak, grip riskini %50'ye varan oranlarda azaltabilir.