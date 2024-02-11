Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:45

Güncelleme: 11.02.2024 - 21:45

İstanbullular tarafından beklenen kar yağışı akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk havanın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 12 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatleri itibariyle İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. 12 Şubat'ta sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak, en düşük sıcaklık 11 derece olacak.

METEROLOJİ UYARDI!

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:

"Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."