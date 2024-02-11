Okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yağış nedeniyle kar yağmasını bekleyen öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:45
Okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?
Abone Ol google-news

İstanbullular tarafından beklenen kar yağışı akıllara okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu getirdi. Peki, okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk havanın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 12 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatleri itibariyle İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. 12 Şubat'ta sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak, en düşük sıcaklık 11 derece olacak. 

METEROLOJİ UYARDI!

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:

"Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


okullar tatil haberleri Okullar haberleri kar tatili haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da okulun istinat duvarı çöktü!

Malatya'da okulun istinat duvarı çöktü!
Cumhuriyete 'darbe' diyerek saldırmıştı... HÜDA PAR'lı vekil devlet okullarında Kürtçe propaganda yaptı!

Cumhuriyete 'darbe' diyerek saldırmıştı... HÜDA PAR'lı vekil devlet okullarında Kürtçe propaganda yaptı!
ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!

ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Soner'den çarpıcı 'İnci Taneleri' iddiası: 'Gönül Yarası filminden alıntı'

Murat Soner'den çarpıcı 'İnci Taneleri' iddiası: 'Gönül Yarası filminden alıntı'
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Kadıköy'de devre arası gerginlik: Tünelde arbede çıktı!

Kadıköy'de devre arası gerginlik: Tünelde arbede çıktı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Hocanın kararı yanlış'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Hocanın kararı yanlış'
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı

Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!

Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız anketi: Yüzde 63 evet oyu çıktı

İtalya'ya damga vuran Kenan Yıldız anketi: Yüzde 63 evet oyu çıktı
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte