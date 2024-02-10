ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:06

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor. Kamuoyunda sıkça eleştirilen bu protokolle birlikte okullarda gerici faaliyetler de giderek yaygınlaşıyor.

Cumhuriyet, geçen aylarda Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini, Adıyaman ve Muğla’da ise bu proje kapsamında öğrencilere mezarlık temizliği yaptırılmasını gündeme getirmişti.

Söz konusu olaylarla ilgili kamuoyunun tepkisi sürerken Bitlis’in Hizan ilçesine Nurs Ortaokulu’nda bu tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak bir uygulama gündeme geldi. Okulun 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla sınıfa Kâbe’yi temsilen bir maket kondu. Bu maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonra sınıfta şeytan taşlama provası da yaptı. Öğrenciler şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattı.

ÇEDES kapsamında eleştirilen uygulamalar yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğrenciler camiye götürülmeye devam ediyor. Sivas Şarkışla’da Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu’nda eğitim gören beş yaş grubu öğrenciler camiye götürüldü. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise “Hep birlikte huzura” başlığıyla öğrencileri sabah namazına çağırdı.