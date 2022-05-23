Olaylı Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davasına bir ay geride kaldı. Son olarak ünlü aktör Johnny Depp'in 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı bir yatla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
Hollywood'un ünlü ismi, 58 yaşındaki aktör Johnny Depp’in Türkiye’deki Turquoise Yat Sanayi isimli firmadan satın aldığı lüks yatın ayrıntıları ortaya çıktı.
Sözcü'nün Business Insider’ın haberinden aktardığına göre; görkemli yat, art deco tarzı iç mekanı ve “korsan gemisi” tasarımıyla tanınıyor. Ünlü aktörün, yatı satın alma bedeli ise açıklanmadı.
KULLANMADIĞI ZAMANLARDA KİRALAMIŞ
47,6 metrelik yatın ismini “Vajoliroja” koyan Depp, o yıllardaki partneri Vanessa Paradis ve kızları Lily-Rose ile birkaç kez yatta eğlenirken görülmüştü. Çift 2012 yılında ayrıldı. Lüks yatta 10 misafir odası, 9 mürettebat odası, ev sineması, helikopter pisti, yüzme havuzu ve jakuzi bulunuyor.
2013 yılında Depp’in, yatı kullanmadığı zamanlarda kiralamaya başladığı biliniyor. Aktörün kiracılardan yoğun sezonlarda haftada 130 bin Dolar ve düşük sezonlarda 110 bin dolar ücret aldığı bildiriliyor.
DAVAYA KONU OLDU
Depp, 2015 yılında aktris Amber Heard ile evlendiğinde, yatın adını “Amphitrite” olarak değiştirdi. Düğünden on beş ay sonra, Heard ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.
Yat, Heard’ın Depp aleyhindeki ifadesinde rol oynadı. Aktris, Depp’in onu yatın kabinlerinden birinde duvara çarptığını iddia etti. Heard, Depp’in sarhoş olduğunu ve tekneyi satmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.
Depp ise Heard’a taciz veya saldırıda bulunduğunu inkar ediyor. Aralarındaki 50 milyon dolarlık dava süreci henüz devam ediyor.
Depp ise yatı 2015 yılında 27 milyon dolara ünlü yazar J.K. Rowling’e sattı. Yat, sonra da ABD’li bir iş insanına satıldı ve şimdiki adı 'Arriva' olarak biliniyor.
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