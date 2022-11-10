Kural Dışı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Kural Dışı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kural Dışı filminin konusu ne? Kural Dışı filminin oyuncuları kim? Kural Dışı filminin IMDb puanı kaç?
Kural Dışı (The Specials), yönetmenliğinde Olivier Nakache ve Éric Toledano olan, 2019 yapımlı dram/komedi filmidir.
KURAL DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, özel eğitim alması gereken gençlerden sorumlu bir eğitmenle, okul öncesi öğretmeni olan bir adamın hikayesini merkeze alıyor. Birbirlerinden tamamen farklı bu iki adam, otizmli çocuklar için kâr amacı gütmeyen bir kuruluş açmak adına bir araya geliyor.
KURAL DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vincent Cassel
Reda Kateb
Hélène Vincent
KURAL DIŞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kural Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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