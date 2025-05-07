Oltu'da 'misafir hasadı' başladı!

Erzurum'un Oltu ilçesinde kiraz hasadına başlandı.

Oltu'da 'misafir hasadı' başladı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:37

Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde yöre halkının "turfanda" ismini verdiği kirazlar yetişmeye başladı. Bahçelerde yetişen ilk kirazların misafirlere ikram edilmesi nedeniyle mahalleliler bu ilk hasada "misafir kirazı" diyor.

Geniş bir coğrafya ve farklı iklim özelliklerine sahip Erzurum'da yüksek kesimlerde kar eksik olmazken, 830 rakımdaki Ayvalı Mahallesinde meyveler yetişmeye başladı.

Oltu Ayvalı Mahallesinden Harun Polat, "Bugün bahçemizdeki kirazlarımız yetişmeye başladı. Bütün misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Bahçemizde ilk yetişen kirazlarımızı misafirlerimize ikram ediyoruz. 20 gün sonra yetişecek olan kirazlarımızı ise ekonomimize destek olsun diye satıyoruz. Herkesi beklerim. Herkes buyursun gelsin" dedi. Bahçeyi ziyaret eden Hakan Yeşilyurt, "Oltu Ayvalı Mahallesinde Harun Polat beyin bahçesine geldik. Bahçesinde yetişen ilk kirazlara misafir kirazı ismini vermiş. Gelip geçenlere ikram ediyor, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Etiketler: #hasat #kiraz #Erzurum

İlgili Haberler

Adana'da ilk hasat başladı: Hedef, 330 bin ton

Adana'da ilk hasat başladı: Hedef, 330 bin ton
Silifke'nin tescilli lezzetinde hasat devam ediyor: Tarlada 75 TL...

Silifke'nin tescilli lezzetinde hasat devam ediyor: Tarlada 75 TL...
Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tonu 4 bin 900 TL! Özelliği siyah olması...

Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tonu 4 bin 900 TL! Özelliği siyah olması...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler