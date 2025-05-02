Silifke'nin tescilli lezzetinde hasat devam ediyor: Tarlada 75 TL...

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:25

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:25

İlçede yaklaşık 10 bin dekar arazide üretilen Silifke çileğinde hasat sezonu sürüyor. Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıktığı için 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanıyor. Sandıklara konulan meyveler, kamyonetlerle ilçe haline taşınıyor. Çilekler tarlada kilogramı 65-75 liradan alıcı buluyor.

"ÇİLEK İHRACATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 40 bin ton çilek rekoltesi beklendiğini söyledi. Toplanan ürünlerin yüzde 60'ının ihraç edildiğini dile getiren Kaynar, şöyle konuştu: "Türkiye genelinde bu yıl üzücü şekilde zirai don olayları yaşandı. Silifke özelinde çileğimiz dondan etkilenmedi. Şu anda toplanan çileklerimizi iç ve dış piyasaya sunuyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Gürcistan, Romanya ve Polonya gibi ülkelere çilek ihracatımız devam ediyor." Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da çileklerin soğuk hava depolarında 6-8 gün bekletilmesinin ardından piyasaya sunulduğunu anlattı. Üreticilere hayırlı sezon dileyen Kaynar, "Çileklerimizi iç pazarda da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere her yere gönderiyoruz." dedi.