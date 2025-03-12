Ölüm Jakuzisi: İçine giren hiçbir canlı hayatta kalamıyor

Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 12.03.2025 - 14:19

Dünyanın en gizemli ve ölümcül doğa olaylarından biri olan "Ölüm Jakuzisi" (The Jacuzzi of Despair), Meksika Körfezi’nde bulunan içine giren hiçbir canlının hayatta kalamadığı korkutucu bir su altı oluşumudur. Bilim insanları tarafından keşfedilen bu ölümcül çukur, yüksek tuz oranı ve zehirli gazlarla dolu olması nedeniyle canlılar için tam anlamıyla bir tuzak!

Ölüm Jakuzisi Nedir?

Denizlerin derinliklerinde yer alan Ölüm Jakuzisi, aslında bir tuzlu su havuzudur. Bu tür oluşumlar, okyanusun tabanında yoğun tuz çökeltileri ve metan gazlarının birleşmesiyle meydana gelir. Aşırı tuzlu suyun yoğunluğu nedeniyle, bu havuzun yüzeyi ile çevresindeki okyanus suyu karışmaz ve içeride adeta kapalı bir ölüm bölgesi oluşur.

Neden "Ölüm Jakuzisi" Deniyor?

Bu çukur, sıradan bir deniz çukuru gibi görünse de, içine giren deniz canlıları yüksek tuz oranı ve zehirli gazlar nedeniyle hızla hayatını kaybediyor. Buraya giren balıklar ve diğer organizmalar saniyeler içinde felç geçirip boğuluyor. Bilim insanları, bu bölgenin içinde bulunan hidrojen sülfür ve metan gazlarının canlılar için ölümcül olduğunu belirtiyor.

Nerede Bulundu?

Bu ölümcül su altı çukuru, Meksika Körfezi’nde yaklaşık 1000 metre derinlikte keşfedildi. Gizemli ve tehlikeli yapısıyla bilim dünyasının ilgisini çeken bu alan, özel robotlar ve su altı araçlarıyla incelenmeye devam ediyor.

Bilim İnsanları İçin Neden Önemli?

Araştırmacılar, Ölüm Jakuzisi’nin Dünya’daki aşırı koşullar altında yaşamın sınırlarını anlamak için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Ayrıca, bu tarz su altı ortamları Mars ve Europa gibi gezegenlerde olası yaşam araştırmaları için de önemli ipuçları barındırıyor.