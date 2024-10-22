Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi: 'Her şey elimden alındı'

Ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılan ve iki kez entübe edilen Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi: 'Her şey elimden alındı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:55

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Geçtiğimiz günlerde taburcu olan 65 yaşındaki Muhtar, Bebek'te görüntülendi.

Aramızda Kalmasın programının haberine göre, arkadaşlarının yardımıyla yürüyebilen Muhtar, muhabirlerle sohbet etti. Taburcu olduktan sonraki ilk röportajında şunları söyledi:

“Her şeye geri döneceğim, merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey.”

Bir hayli zayıfladığı gözlemlenen Reha Muhtar, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"‘Her şey benim’ derken, bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil."


Etiketler: #Reha Muhtar

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