Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Evinde geçirdiği kaza sonrası 3 aya yakın bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 20:34

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçen Temmuz ayı ortasında evinde bir kaza geçirdi. Merdivende düşen Muhtar ağır yaralandı.

Reha Muhtar geçirdiği kaza sonrası Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte 2 kez entübe edilen Reha Muhtar'ın durumu giderek iyileşme gösterdi.

BAŞKA BİR HASTANEYE YATIRILDI

HalkTV’nin aktardığı habere göre, üç aya yakın bir süredir hastanede olan Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili 3 Ekim günü önemli bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, anılan gün tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

FİZİK TEDAVİYE AĞIRLIK VERİLDİ

Hastanede Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenildi. Bu arada, Muhtar'ın, önceki gün kendisini ziyaret eden bir meslektaşı aracılığıyla, dostlarına iyi olduğu mesajını ilettiği öğrenildi.


Etiketler: #Reha Muhtar #Hastane

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