Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme
Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Duran kalbi çalıştırılan Muhtar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etti. Muhtar daha sonra yavaş yavaş uyandırıldı.
Gazeteci Uğur Dündar, hastanedeki Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın bu hafta içerisinde taburcu olacağını aktardı.
Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"TABURCU OLACAK"
Dündar, yaptığı paylaşımda, "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...” ifadelerini kullandı.
Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 14, 2024
Bu hafta taburcu olacak.
Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...@Reha_Muhtar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- İptal olsa da iade yok!
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'
- Ali Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış'