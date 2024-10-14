Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:18

Televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Duran kalbi çalıştırılan Muhtar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etti. Muhtar daha sonra yavaş yavaş uyandırıldı.

Gazeteci Uğur Dündar, hastanedeki Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın bu hafta içerisinde taburcu olacağını aktardı.

Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"TABURCU OLACAK"

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım.  Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...” ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Reha Muhtar #uğur dündar #taburcu

İlgili Haberler

İki kez entübe edilmişti: Reha Muhtar’dan haber var

İki kez entübe edilmişti: Reha Muhtar’dan haber var
Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Reha Muhtar'ın sağlık durumu açıklandı: Doktorlardan son durum raporu

Reha Muhtar'ın sağlık durumu açıklandı: Doktorlardan son durum raporu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler