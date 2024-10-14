Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:18

Güncelleme: 14.10.2024 - 20:19

Televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Duran kalbi çalıştırılan Muhtar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorlar, pıhtı atması riskine karşı Muhtar'ı iki kez entübe etti. Muhtar daha sonra yavaş yavaş uyandırıldı.

Gazeteci Uğur Dündar, hastanedeki Reha Muhtar'ı ziyaret etti. Dündar, Muhtar'ın bu hafta içerisinde taburcu olacağını aktardı.

Dündar, Reha Muhtar’ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"TABURCU OLACAK"

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...” ifadelerini kullandı.