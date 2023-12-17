'Ölümlü Dünya' ve 'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit: 'Bir manyaklık bulamadım'

Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 17.12.2023 - 10:25

Ünlü komedyen ve oyuncu Feyyaz Yiğit’in hem yazar, hem de başrolleri arasında yer aldığı “Ölümlü Dünya 2” filmi 2 haftada 1 milyon 77 bin 294 seyirciye ulaştı.

Ünlü komedyen, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Ben de herkesin tanıyabileceği birisi kıvamında bir hayat yaşıyorum ya zaten… Hiçbir ekstra özelliğim yok” dedi.

"BİR MANYAKLIK BULAMADIM"

Yiğit, “Sanatçılardan duyduğumuz şeyler vardır ya; o biraz şöyledir. O çayını 58 şekerli içer, sadece yalınayak yürür gibi… Herkes kendisine bir manyaklık bulur ya… Ben bir manyaklık bulamadım kendime… Bir manyaklığım yok. Dolayısıyla normal alelade herhangi bir kişiyle yan yana oturduğumda ben oradayımdır… Bunu şu yüzden söylemiyorum; hepsini tek tek inceledim demiyorum. Farkında değilim eğer öyle bir şey varsa demeye çalışıyorum” diye konuştu.