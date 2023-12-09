Ünlü oyuncu sahnede kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 09.12.2023 - 11:22

Ünlü oyuncu Burak Dadak, Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşarak Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda rol alıyor. Dakak, dün akşam oyun esnasında sahnede terlik giyerken ayak serçe parmağı çıktı.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aydınlıkevler'in dün akşam sahnelenen oyunu yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı. Oyun sırasında Burak Dakak'ın ayak parmağı çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Acı içinde kıvranan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı. Burak Dakak, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerde genç oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu tespit edildi.

