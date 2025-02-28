Ölümü sevenlerini şoka sokmuştu: Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:49

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, köpeklerinden biriyle birlikte Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

Şüpheli bir ölüm olarak değerlendirilen bu olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin ve köpeğin, bakım görevlisi tarafından evlerinde cansız bedenlerinin bulunmasından önceki bir süre içinde hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

95 yaşındaki Gene Hackman, evin girişinde, 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ise banyoda cansız olarak bulundu.

Yetkililer, çarşamba günü hayatını kaybeden Hackman ve eşinin, ilk bulgulara göre vurulduklarına ya da yaralandıklarına dair herhangi bir işaret olmadığını bildirdi. Ancak Santa Fe dedektifleri, ölümlerinin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli nitelikte" olduğunu düşündüklerini ifade etti.

DOĞALGAZ SIZINTISI ARAŞTIRILDI

Evde yapılan ilk incelemelere göre, New Mexico doğalgaz şirketi evin içindeki ve çevresindeki gaz hatlarını kontrol etti, fakat herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Ayrıca, itfaiye yetkilileri de karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtisi bulamadı. Ancak dedektifler, gaz sızıntısına dair belirgin bir işaret olmamakla birlikte, gaz sızıntısı ya da karbon monoksit zehirlenmesinin belirtilerinin her zaman görünmeyebileceğini belirtti.

BAKIM GÖREVLİSİ BULDU

Gene Hackman ve eşinin yaşadığı evde çalışan bir bakım görevlisi, çarşamba günü rutin işlerini yapmak için eve geldiğinde evin ön kapısının açık olduğunu fark etti. Hackman’ın cansız bedenini bulduktan sonra hemen polisi aradı. 911 no'lu acil yardım hattına verdiği bilgide, operatörün evdeki kişilerin nefes alıp almadığını sorması üzerine içeri girmediğini, fakat pencereden yerde yattığını gördüğünü belirtti.

Bakım görevlisi ve başka bir ev çalışanı, çiftin çok nadiren görüldüğünü ve son temaslarının yaklaşık iki hafta önce olduğunu söyledi. Yetkililer, Hackman'ın düşmüş gibi göründüğünü ve yakınında bir baston bulunduğunu kaydetti. Çiftin Alman çoban köpeği de Arakawa'nın yanında, banyoda ölü bulundu. Diğer iki köpek ise sağ olarak bulundu.

OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yetkililer, evde bir boğuşma ya da herhangi bir şeyin eksik olduğu ya da zarar gördüğüne dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

Ancak yine de bir suç işlenmiş olabileceğini göz ardı etmediklerini vurguladılar. Şu an için, her iki cenaze üzerinde yapılan otopsi sonuçları bekleniyor, ayrıca karbon monoksit ve toksikoloji testlerinin sonuçları da merakla bekleniyor.

"PERİŞANIZ"

Gene Hackman’ın kızları ve torunu, yaptıkları açıklamada, "O, muhteşem oyunculuk kariyeri sayesinde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevildi ve takdir edildi. Ancak bizim için o, her zaman sadece baba ve büyükbabaydı. Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" dedi.