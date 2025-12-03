Ömür Akkor MasterChef’e konuk olarak geliyor. Finale kısa bir süre kala MasterChef’te Şef Ömür Akkor, izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Ömür Akkor kimdir? MasterChef konuğu Şef Ömür Akkor kaç yaşında, nereli?

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

1975 yılında Kilis’te dünyaya gelen Ömür Akkor, eğitim hayatını Bursa’da sürdürerek Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bursa’nın ilçe ve köylerinde beş yıl boyunca yöresel yemekleri kayıt altına alarak gastronomi alanındaki ilk kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Gastronomi Çalışmaları ve Araştırmaları

Ömür Akkor, Alacahöyük kazı ekibinde şef olarak görev alarak 4000 yıllık tarihi yemekleri yeniden hayata geçirdi. Son 25 yılını Türk mutfağı araştırmalarına adayan Akkor, 81 ili gezerek “Türk Mutfağı için 250.000 km” projesini hayata geçirdi ve Anadolu’nun saklı lezzet hazinelerini gün yüzüne çıkardı.

Anadolu ve Türk mutfağını anlatan 26 kitap ve 200’den fazla makale yazan Akkor, bu alanda en üretken isimlerden biridir.

Ödülleri ve Uluslararası Başarıları

Ömür Akkor’un eserlerinin bir bölümü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Gastronomi Ödülü’ne değer görüldü.

2012–2016 yılları arasında yayımladığı kitapları, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden Gourmand Cookbook Awards’ta çeşitli kategorilerde dünyanın en iyisi seçildi.

Akkor, “Selçuklu Mutfağı” adlı kitabıyla Gourmand Cookbook Awards’ta “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” ödülünü kazanarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Ailesi ve Ortak Çalışmalar

Ömür Akkor’un ikiz kardeşi Yunus Emre Akkor da Anadolu ve Türk mutfağı üzerine yaptığı çalışmalarla gastronomi alanına önemli katkılar sağlamıştır.

Restoranları

Yemek araştırmacısı, seyyah ve şef kimliğiyle tanınan Ömür Akkor, Zennup 1884 restoranının kurucu şefidir. Bursa ve İstanbul’da şubeleri bulunan Zennup 1884, adını Akkor’un babaannesinden alır.