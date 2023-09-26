Önce paylaşıp sonra silmişti: Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:30

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:30

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında nikâh masasına oturmuştu. 27 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili geçen mayıs ayında resmen boşandı.

Boşandıktan sonra ev halini paylaşan, yumurta pişirip, ütü yapan ünlü oyuncu kısa süre sonra da paylaşımını silmişti.

Bunun üzerine tekrar paylaşım yapan Aslantuğ şu ifadeleri kullandı:

“Ah benim tatlı dilli magazinci kardeşim:)

İki yumurta kırıp, iki gömlek ütüleme paylaştım diye, acındıracak bir kafada mıyım sanırsın:)

Yıllar önce bir söyleşide; “Hiçbir kadın, geleceğini; bir adamın aşkına, samimiyetine, vicdanına, sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı. Muasır medeniyet başka türlü inşa edilemez” diyen biri olarak aynı yerdeyim ve tam da bu nedenle temsil etmeye çalıştığı duyguları kendi ilişkisi üzerinden haksızca çelmelenen bir adamın sesiyim:)

Birçok izleyici, mütecavizine aşık rollerden de ilham alabilir; ama ben, o rolün biricik meselesinin böyle bir aşkı meşrulaştırmak değil, o aşkla savaşmak olduğuna inananlardanım:)

Çoğu insan için önemli olan konfor alanlarını kaybetmemektir; ama bazılarımız onları yok sayarak yürür:)

Ah be kuzum, bırak aşkı, toplumu onarmak için az çok sözümüz / emeğimiz var, sen bu açığa gıybet muhabbetiyle neyi onarmış oluyorsun?”