OnlyFans'ın Türkiye'de erişime engellenme gerekçesi belli oldu: Sebebi müstehcen içerikler değilmiş...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:05

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:06

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, abonelik sistemiyle çalışan yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans'a getirilen erişim engeline ilişkin, "Yasaya aykırı" yorumunu yaptı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 9. maddesine dayanarak alınan erişime engelleme kararını, Prof. Dr. Yaman Akdeniz değerlendirdi.

Akdeniz, bu yasaya göre “gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların kişilik haklarının ihlal edilmesi gerekmiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

ASIL SEBEP MÜSTEHCENLİK DEĞİL

Bu da gösteriyor ki OnlyFans, düşünüldüğü gibi cinsellik, müstehcenlik veya bu yollarla içerik üretenlerin gelir elde etmeleri sebebiyle erişime engellenmedi.

Bunun yerine bir yurttaşın “Türk toplumunun ahlaki değerlerini zayıflatan bir etkiye sahip” ve “gençler üzerinde olumsuz davranışlara sebebiyet vermesi” şikayeti sonrasında engellenme kararı alınıyor.

YASAYA AYKIRI

Ancak Akdeniz’e göre bu şikayet, kişilik hakları ihlaline dair bir içeriğe sahip değil. Yani bir başka deyişle şikayet farklı bir yasal zemin gerektirirken engelleme kararının gerekçesi olan yasa, şikayetin gerekçesini yansıtmıyor.

Diğer taraftan hakimlik, alınan engelleme kararında ”kamu ahlakina ve Türk aile yapısına uygun olmayan içeriklerin paylaşılmasını” gerekçe olarak gösteriyor. Ancak Akdeniz’e göre 5651 sayılı yasanın 9. maddesine dayanarak hangi içeriklerin, profillerin kişilik hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği yayımlanan karar metninde de açıklanmıyor.

"SULH CEZA HAKİMLİKLERİ NE ZAMAN TÜRK AİLE YAPISINI KORUMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ?"

Prof. Dr. Akdeniz, verilen kararın gerekçesiyle uyuşmadığının vurgulayarak, kararın yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Yaman, şöyle devam etti:

"O zaman sormak lazım (ki soracağım), hangi kişinin (gerçek/tüzel) hangi kişilik hakları, OnlyFans platformunda yer alan hangi içeriklerden dolayı ihlal edilmiş? Bu sorunun cevabı kararda olmamakla birlikte, karar apaçık & AYM'nin tabiriyle 'ilk bakışta' usul ve yasaya aykırıdır.

Peki Hakimlik ne yapmış? Uzun uzun 9. madde metnini yazmış veya kesmiş yapıştırmış. Arkasından da OnlyFans platformunun 'Türk toplumunun ahlaki değerlerini zayıflatan bir etkiye sahip' olduğunu, özellikle 'gençler üzerinde olumsuz davranışlara sebebiyet verdiğini' belirtmiş.

Arkasından da OnlyFans platformunda 'kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içeriklerin' paylaşıldığını belirtmiş ve 9. madde kapsamında yasal şartların oluştuğu sonucuna vararak platformu topyekun erişime engellemiş.

Sulh ceza hakimlikleri ne zaman 'kamu ahlakını ve Türk aile yapısını' korumakla görevlendirildi? Yasa koyucu (TBMM) sulh ceza hakimliklerine böyle bir yetki verdi de bizim mi haberimiz olmadı? Tabii ki böyle bir yetkileri yok, asla da olamaz."