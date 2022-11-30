Paylaşımları 'müstehcen' bulundu... Merve Taşkın 'OnlyFans kullandığı için' mahkemeye çıkacak: Bu kez hapse girebilir
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘OnlyFans’ hesabı kullandığı için 12 Ocak tarihinde hâkim karşısında çıkacağını duyurdu. Mahkeme, Taşkın'ın OnlyFans kullanımını 'suç' olarak görürse hapis cezası çıkabilir.
Instagram'da 500 bini, Twitter'da ise 80 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, OnlyFans kullanımı nedeniyle duruşmaya çıkacağını ifade etti.
Taşkın, bir önceki yıl da Instagram’da paylaştığı Seks Müzesi fotoğrafları nedeniyle müstehcenlik suçundan yargılanmış ve denetime tabi tutulmuştu.
HAPSE GİREBİLİR
Kendisine gelen mesajı sosyal medyadan paylaşan Taşkın, 12 Ocak günü OnlyFans kullandığı ve Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan dolayı “müstehcenlik suçu” altında yargılanacağını açıkladı.
Bu, Taşkın’ın hapise girebilecek olması anlamına geliyor.
"TEBRİKLER AMACINIZA ULAŞTINIZ"
Taşkın paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
- "12 Ocak günü mahkemem var. 'OnlyFans' kullandığım ve Instagram hesabımda paylaştığım normal fotoğraflardan dolayı müstehcenlik suçu adi altında mahkeme kararı alindi. Tepki gösterenler tebrikler amacınıza ulaştınız.
- Daha önceden Amsterdam Seks Müzesi'ne gittiğim ve Instagram hesabımda fotoğraf paylaştığım için 5 ay hapis cezası almıştım. (BBC bile haberini yapmıştı) 5 yıl boyunca suç işlememem gerekiyordu. OnlyFans mahkemede suç sayılırsa ikisinin cezası birleşecek ve hapse gireceğim."
12 ocak gunu mahkemem var. “ONLYFANS” kullandigim ve instagram hesabimda paylastigim normal fotograflardan dolayi mustehcenlik sucu adi altinda mahkeme karari alindi. Tepki gosterenler tebrikler amaciniza ulastiniz— Merve Taşkın (@mervetasskin) November 28, 2022
NE OLMUŞTU?
Merve Taşkın, 2020 yılının ocak ayında Amsterdam’daki Seks Müzesi’nde çektiği fotoğraflar nedeniyle geçen yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Fakat mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak Taşkın’ın 5 yıl denetime tabi tutulacağını açıklamıştı.
Bu denetim kapsamında Taşkın’ın kanun gereği denetim süresi boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyordu. Fakat OnlyFans kullanımı suç sayılırsa iki ceza da birleşecek. Bu da Taşkın’ın hapse girmesine yol açabilir.
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