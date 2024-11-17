Onur Saylak konuşmasıyla festivale damga vurdu: 'Her gün neremizden vergi alınacağını düşündüğümüz bir dönem...'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:55

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:55

35.'si düzenlenen Ankara Film Festivali'nin kapanış töreninde Jüri başkanı Onur Saylak yaptığı konuşmada dünya ve ülke gündemine de dikkat çekti.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ankara Film Festivali’nin kapanış töreni dün gerçekleşti. Jüri başkanı Onur Saylak yaptığı konuşmada dünya ve ülke gündemine de dikkat çekerek “Bu sene özelinde fikrim şu ödül aldım ya da alamadım diye çok dertlenmemek gerekli gibi geliyor. Çünkü yanı başımızda Gazze’de Filistin halkına uygulanan vahşet ve şiddet ortadayken, kendi coğrafyamızda kız çocuklarımızı, kadınlarımızı ve hatta bebeklerimizi koruyamaz haldeyken çok da dert etmeyelim bence bu gece bu ödülleri" dedi.

Onur Saylak konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama sizleri bütün sinemacıları şu anlamda çok tebrik ve takdir etmek istiyorum. Her sabah uyandığımızda neremizden ne vergi alınacağını düşündüğümüz bir dönemde küçücük bütçelerle bir fikri yıllarca süren emek, çaba, hırs ve tutkuyla perdeye taşıyabildiğiniz için bence zaten bütün ödüllerin sahibi sizlersiniz. Çok teşekkür ederiz bu güzel filmler için…"