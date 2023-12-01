Onur Saylak'ın acı günü

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'ın Kuşadası'nda yaşayan babası Fatih Saylak 77 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:12
Onur Saylak'ın acı günü
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Son olarak 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonuna imza atan yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Fatih Saylak hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuşadası'nda yaşayan Fatih Saylak, Kuşadası Adalızade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı’na defnedildi.


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