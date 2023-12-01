Onur Saylak'ın acı günü
Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'ın Kuşadası'nda yaşayan babası Fatih Saylak 77 yaşında hayatını kaybetti.
Son olarak 'Şahsiyet' dizisinin ikinci sezonuna imza atan yönetmen ve oyuncu Onur Saylak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Fatih Saylak hayatını kaybetti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuşadası'nda yaşayan Fatih Saylak, Kuşadası Adalızade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı’na defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Seçil Erzan olayında yeni gelişme!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor?
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!