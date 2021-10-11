Operasyonda ele geçirilen tablo gerçek çıktı
Tokat’ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz yıl ele geçirilen M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablonun orijinal eser olduğu ortaya çıktı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı Haziran ayında şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramda tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 santim ebatlarında tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablo ele geçirildi.
Hacettepe Üniversitesine gönderilen tablonun gerçek olduğu tespit edildi. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, bilirkişi raporunda tablonun sahte değil gerçek olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.
Çakır, koruma altında tutulan tablonun mahkeme sürecinin ardından müzede sergileneceğini aktardı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- Nihal Yalçın'dan Karadağlı'ya tepki
- Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- Babacan'dan çarpıcı itiraflar
- Mansur Yavaş'ın 'en çılgın proje'si