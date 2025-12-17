Günümüzde flört ve ilişki konuları hakkında arkadaşlarla oturup uzun uzun konuşmak yerine artık bu deneyimler birer kelimelik özetlerle ifade edilebilmektedir. Peki, Orbiting ne demek? İlişkide orbiting ne anlama gelir?

ORBİTİNG NE DEMEK?

Orbiting, bir kişinin sizinle doğrudan iletişimi kesmesine rağmen sosyal medyada sizi sessizce takip etmeye devam etmesi anlamına gelir. Mesaj atmaz, aramaz, ilişkiyi sürdürmez; ancak hikâyelerinizi izler, paylaşımlarınızı beğenmeden görür ve dijital olarak “çevrenizde dolanır”.

Bu terim adını, bir gezegenin etrafında dönmek anlamına gelen “orbit” kelimesinden alır. Orbiting yapan kişi, hayatınızdan çıkmış gibi görünür ama dijital olarak tamamen kaybolmaz.

ORBİTİNG NEDEN YAPILIR?

Orbiting davranışının arkasında genellikle netlikten kaçınma ve belirsizliği koruma isteği vardır. Kişi ilişkiyi sürdürmek istemez ama tüm bağları da koparmaya cesaret edemez.

ORBİTİNG’İN YAYGIN NEDENLERİ

Yalnız kalma korkusu

Kontrol hissini kaybetmek istememe

Geri dönme ihtimalini açık tutma

Merak ve duygusal bağın tamamen kopmaması